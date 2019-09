© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Dionisi e Trotta possono giocare insieme per caratteristiche. Rohden? Deve crescere di condizione, il suo ruolo naturale è mezzala offensiva": con un punto sulla condizione della sua rosa, esordisce mister Alessandro Nesta quando la ripresa del campionato si avvicina, e il suo Frosinone sarà impegnato sul campo dell'Entella. Proprio sul match: "L'Entella ha grande fiducia ed entusiasmo, questo per noi potrà essere un grande pericolo. Per caratteristiche, la truppa ligure proverà spesso il contropiede, dovremo interpretarla noi in maniera giusta. Anche perché tutti i reparti dei biancazzurri partecipano alla fase difensiva, questo è molto importante. Anche l’aspetto mentale può delineare cose positive o meno".

Nota conclusiva sulla sosta: "“La sosta? Noi non abbiamo mai staccato, per questo motivo abbiamo organizzato le amichevoli con Fiuggi e Brescia".