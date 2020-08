Frosinone, Nesta: "Impatto iniziale è fondamentale, avevo fiducia nei ragazzi"

Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 2-0 al "Rocco" contro il Pordenone: "Anche da giocatore ero allegro, i miei ex compagni di squadra possono confermarlo. Una partita come quella di oggi era impossibile da sbagliare, credo nei miei ragazzi. L'impatto iniziale è fondamentale perché l'avversario può soffrire, ora dovremo recuperare le forze e tutti i giocatori per poi vedere cosa accadrà contro lo Spezia".

Cosa haI fatto sotto l'aspetto psicologico per cambiare la squadra?

"Ho cercato di rincuorare i giocatori; quando si crede fortemente in una cosa, alla fine accade. Se le cose difficili si affrontano col metodo giusto, alla fine si riesce a venirne fuori".

Aspetto tattico: sei andato avanti col 3-5-2

"In campo si sta poco perché i giocatori sono sfiniti dopo le partite e c'è poco tempo da recuperare, siamo andati sul modulo che conoscevamo meglio. Avevo fiducia nei ragazzi, la partita d'andata non è stata grandissima ma avevamo comunque capito dove far male al Pordenone: stasera abbiamo insistito sotto questo punto di vista".

Novakovich ha impressionato, dimostrando una grande crescita: può essere utile in Serie A?

"Ha qualità importanti, è un gigante che ha tecnica ma è anche molto agile. Deve migliorare nelle conclusioni e nell'attacco alla porta, ma sicuramente ha un grande potenziale".