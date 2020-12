Frosinone, Nesta: "Lecce trasferta tosta, ma dobbiamo dare continuità agli ultimi risultati"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa prima del big match contro il Lecce di domani: “Le sensazioni sono positive, nelle ultime partite abbiamo fatto bene ottenendo due risultati positivi contro grandi squadre. Siamo consapevoli che andiamo a giocare su un campo molto complicato contro una squadra molto forte soprattutto sul piano offensivo, ma sappiamo cosa ci aspetta. La condizione è buona, il morale è sempre alto ed è chiaro che dobbiamo mantenere un certa concentrazione per proseguire su questi risultati. Andiamo a Lecce ben consapevoli che abbiamo le nostre carte da giocarci di fronte ad un avversario molto tosto. – continua Nesta come si legge sul sito del club ciociaro – Non so se questo periodo intenso sarà lo spartiacque della stagione, ci sono tanti punti in palio e va sfruttato il momento. Chi ha una rosa importante, in questo periodo può trarne dei vantaggi e chi sta meglio può mettere un bel mattoncino sulla classifica. Quanto ai disponibili, possiamo dire che Tabanelli ha ricominciato a lavorare un po’ col gruppo e Curado è a disposizione. Gori sta tornando a fare le prime partitelle ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Ha subìto un intervento chirurgico alla spalla, deve riprendere confidenza con la corsa e poi anche la condizione fisica”.