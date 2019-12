Frosinone, Nesta: "Pescara di qualità, vincere alzerebbe il morale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida fra Frosinone e Pescara il tecnico ciociaro Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa parlando del momento positivo della squadra: “Dopo due vittorie sarebbe importante vincere anche domani per uscire da questa posizione di classifica e alzare il morale della squadra. Il campionato è ancora lungo e vincere non sarebbe una svolta, ma significherebbe che stiamo crescendo in maturità. Stiamo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia anche in vista di un periodo molto intenso sotto le feste. Tornando al Pescara non sappiamo come giocherà, ha tanti infortunati, ma anche tanta scelta e due giocatori sulla trequarti molto forti che sono Galano e Machin. Sono una buona squadra, con ottime qualità. - continua Nesta come riporta Tuttofrosinone.com - Attacco? Giochiamo con due punte, ma ne abbiamo sei in rosa, ci sta che qualcuno non giochi per un periodo, ma tutti devono farsi trovare pronti perché arriverà il loro momento come capiterà a chi sta giocando ora di restare fuori”.