Conferenza stampa in casa Frosinone per il tecnico del club ciociaro Alessandro Nesta. L'allenatore ha fatto il punto della situazione dopo i primi giorni in gialloblu (fonte TuttoFrosinone.com): “Più difficile lavorare sull’aspetto tattico o mentale? Per me il campo non è così difficile, la cosa più importante sarà ricreare motivazioni perché una retrocessione lascia insoddisfazioni. C’è tanta gente un po’ delusa. Ricreare entusiasmo, magari anche cambiando modulo, può aiutare a fare una buona stagione. Le sensazioni? C’è grande entusiasmo. Qui ho trovato ciò che cercavo. Ciano? Spero che resti qui perché per il nostro modulo è un calciatore ideale. Ovviamente non siamo in un carcere dunque se ci saranno occasioni più importanti per lui andrà via. Detto questo il nostro modulo sarà il 4-3-1-2 e la società farà di tutto per permettere a me e al mio staff di far giocare la squadra in una determinata maniera. Il livello della rosa? E' importante e possiamo competere per i primi posti. Non è scontato tornare in A ma dobbiamo provarci. Scendere dalla serie A non è garanzia di successo, bisogna subito calarsi in questa nuova mentalità. L’atmosfera che c’è nel nostro stadio porta anche gli avversari a dare di più, dunque dovremmo dare tutto e non credo che avremmo problemi sotto questo punto di vista"