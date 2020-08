Frosinone, Nesta: "Risultato giusto, la squadra ha grande cuore"

Successo al fotofinish per il Frosinone, che batte in rimonta il Cittadella per 3-2 e si guadagna l'accesso alla semifinale playoff contro il Pordenone. Al termine dei novanta minuti, il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta ha così commentato il risultato in sala stampa: "Giusto cosi, partita strana dove siamo partiti e loro hanno trovato subito il gol. Siamo rimasti in partita ma eravamo un po' tesi e non siamo riusciti a giocare molto. Poi a fine primo tempo abbiamo preso il secondo gol ma dopo il 2-1 ci siamo liberati e abbiamo giocato meglio. La squadra ha dimostrato grande cuore, siamo una squadra che quando ha l'acqua alla gola tira fuori grandi cose mentre è pericolosa quando è tranquilla. Sono contento per i ragazzi perché se lo meritano, anche quando abbiamo giocato male ce l'hanno messa tutta. Il calcio è questo a volte riesci a trovare qualcosa dentro che neanche conosci che magari l'ultima partita ti tira fuori e poi le cose capitano perché le cerchi. Dopo il 2-0 un attimo di sconforto lo abbiamo avuto tutti ma quando ha segnato Salvi loro hanno un po' traballato per me. Io ero sicuro che potevamo metterli in difficoltà poi dovevamo trovare la situazione giusta per fargli gol. Sul due pari la partita si è andata a mettere dalla nostra parte, dovevamo far gol per forza e poi giocatori come Camillo e Federico oggi hanno fatto due gol impressionati, senza nulla togliere a Salvi. Le critiche? Chi fa questo lavoro non si può offendere per una critica, le prendevo da calciatore le prendo ora da allenatore. Poi ognuno può dire quello che gli pare, faccio il mio lavoro e spero di farlo nel miglior modo possibile". Nesta ha poi concluso: "I ragazzi ora li ho visti stanchi, dobbiamo recuperare le forze. Abbiamo giocato le ultime gare con Pisa e Cittadella che sono due squadre simili al Pordenone per modulo e poi sono squadra dinamiche, fisiche che mettono la palla profonda e hanno giocatori che attaccano bene la linea. Sarà un'altra battaglia".