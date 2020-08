Frosinone, Novakovich: "Felice per gol e vittoria, ora andiamo avanti e crediamoci"

vedi letture

Il Frosinone ce la fa. Sbancato il "Rocco" e battuto il Pordenone, i ciociari hanno ottenuto il pass per la finalissima, dove affronteranno lo Spezia nel doppio confronto del 16 e del 20 agosto. Ma al match, si inizierà a pensare da oggi, ieri , come riferisce tuttofrosinone.com, a margine dell'incontro Andrija Novakovich ha voluto esprimere soddisfazione per la qualificazione centrata: "Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria, ora andiamo avanti e crediamoci. Questi giorni sono importantissimi per recuperare energie fisiche e mentali, ma siamo molto felici, e ripeto: crediamoci. Sul personale? Sto bene, ho un piccolo problema alla caviglia ma andiamo avanti".