Frosinone, occhi su Vignali dello Spezia. Il terzino fu decisivo nella finale play off

Dal salvataggio decisivo nella finale dei play off di Serie B alla maglia del Frosinone, avversario di quella serata. Luca Vignali, classe ‘96, potrebbe lasciare lo Spezia in questa finestra di mercato per giocare con maggiore continuità in Serie B. Il club ciociaro infatti è molto interessato al calciatore in uscita dal club ligure che potrebbe così vestire la maglia di una squadra a cui ha regalato una grande amarezza nel finale della scorsa stagione. Lo riporta Tuttosport.