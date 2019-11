© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Frosinone Marcus Rohden ha parlato della vittoria sul ChievoVerona che ha allungato ulteriormente il momento positivo dei ciociari: “Abbiamo disputato una grande partita e conquistato i tre punti, siamo molto felici. Abbiamo un gruppo forte e se giocheremo come fatto contro il Chievo risaliremo la classifica perché possiamo giocarcela alla pari con tutte in questo modo. - continua lo svedese come riporta Tuttofrosinone.com - In trasferta non abbiamo giocato bene in diverse occasione, ma comunque abbiamo raccolto un punto sia a Cittadella sia a Cremona, due campi non semplici. Dopo la sosta affronteremo lo Spezia e andremo per vincere e fare risultato. In B tutte le partite sono difficili, specie fuori casa"