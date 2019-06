Assieme ad Alessandro Nesta nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico in quel di Frosinone ha preso la parola anche Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica del club ciociaro: "Come abbiamo scelto Nesta? Inizialmente avevamo optato per un tecnico emergente, è nel mio DNA cercare queste soluzioni. C'era la volontà di aprire un ciclo con un allenatore giovane, poi c'è stato un problema burocratico e da quel momento è stato un 'casting'. Avevamo puntato tre nomi. Vogliamo gente capace che abbia tanta voglia, che consideri Frosinone un trampolino di lancio. È stato difficilissimo scegliere, ma Alessandro è quello che ha unito più di tutti i punti. Ci dà la sensazione che possa dare nuova linfa a una rosa che rimarrà nell'ossatura la stessa".