Frosinone, Salvini: "Rosa competitiva. Ciano? Disposti a trattare"

Punto sul mercato del Frosinone dal responsabile dell'area tecnica dei ciociari Ernesto Salvini. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da TuttoFrosinone.com: "“Questa è già una rosa adeguata per aspirare a fare una stagione da protagonisti. I migliori acquisti spesso sono i calciatori che rimangono grazie allo sforzo della società. Ovviamente se arriveranno richieste per qualche calciatore da società di categoria superiore ci metteremo a disposizione per eventuali cessioni. Non stiamo parlando di situazioni spiacevoli, se ci sarà modo verranno effettuate delle operazioni altrimenti ben felicemente i calciatori resteranno qui. A livello di tempistica metteremo un paletto per programmare al meglio le nostre cose. Citro? Abbiamo valutato se farlo rimanere o no, in passato ha fatto parlare di se per cose che c’entrano poco con il pallone. Il suo gesto non è stato contro il Frosinone ma per il bene che vuole al Frosinone. Sono sempre accaduti episodi in cui si cerca di perdere tempo, è un modo sbagliato di fare ma che nel calcio c’è sempre stato e ci sarà e Citro ha pagato sia dentro che fuori dalla società. Sappiamo bene che c’è stato un errore e subito il presidente ha puntualizzato che non era un comportamento da calciatore del Frosinone. Per noi è una risorsa e dunque non c’è motivo di non sfruttarla. Il ragazzo come è tornato ha di nuovo chiesto scusa dunque credo che si possa definitivamente chiudere questa pagina e pensare a Citro come una nostra risorsa. Ciano? Ci sono squadre che lo seguono e noi abbiamo dato la disponibilità a trattare. Sottolineo che Ciano qui non è scontento e non vuole andar via, è sereno ed è felice di stare al Frosinone. Siamo qui e siamo in attesa che qualcuno faccia delle richieste opportune. Fatta eccezione per il Parma, che come è noto ha fatto un’offerta concreta, ho sentito parlare di altre società ma per ora c’è poco da dire. Quanti innesti servono? Allo stato attuale, se finisse il mercato domani noi staremmo apposto cosi o meglio non abbiamo bisogno di fare grandi acquisti. Stiamo bene dal punto di vista delle liste e dunque non dobbiamo cedere per forza. Non abbiamo messo manifesti di vendita, se capita cederemo quegli elementi che potrebbero pesare al bilancio della società.”