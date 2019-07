Frosinone, sfida all’Hellas per il centrocampista Padoin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’esperto centrocampista Simone Padoin dopo aver terminato l’esperienza al Cagliari è in bilico fra la permanenza in Serie A e una nuova avventura in Serie B. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport infatti il Frosinone starebbe provando a prendere il duttile classe ‘84 per rinforzare la propria rosa e andare all’assalto della Serie A nella prossima stagione. Sulla strada dei ciociari c’è però l’Hellas Verona.