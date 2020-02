© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta tegola in casa Frosinone, con il centrocampista Andrea Tabanelli fermo ai box. Il calciatore, come riferisce il sito ufficiale del club ciociaro, si è sottoposto agli esami strumentali in data odierna, e gli stessi hanno evidenziato una lesione distrattiva del comparto legamentoso esterno della caviglia destra: i tempi di recupero sono stimati in tre settimane.

Contestualmente, è poi comunicato che l'intervento cui è stato sottoposto Mirko Gori è perfettamente riuscito.