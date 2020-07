Frosinone, Tabanelli lavora a parte: domani seduta mattutina in vista di Empoli

Dopo il successo sullo Spezia, il Frosinone è tornato in campo per preparare la trasferta di Empoli. La squadra di Nesta ha svolto una prima parte atletica per poi proseguire con una serie di partitelle a tema sul green di Ferentino. Come riporta il sito ufficiale della società, Tabanelli ha svolto un allenamento differenziato. Domattina si torna in campo sempre alla "Città dello Sport".