Frosinone-Venezia, i convocati di Nesta: ancora out Szyminski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anticipo di campionato per il Frosinone, che domani sera scenderà in campo per il match contro il Venezia. Per l'occasione, il tecnico ciociaro Nesta ritrova Brighenti e Tribuzzi, mentre è ancora out Szyminski. Non rientra nella lista convocati Eguelfi.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Krajnc, Salvi, Zampano

Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Rohdén, Tribuzzi, Vitale

Attaccanti: Ciano, Citro, Dionisi, Matarese, Novakovich, Trotta