Frosione, Stirpe: "Solo il Benevento merita la A. Se non si riparte play off estesi"

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sul possibile ritorno in campo e della questione promozioni in Serie a: “Tutto è legato all'andamento della curva di contagio del Coronavirus e dobbiamo solo aspettare. La ripresa avverrà solo con le condizioni di sicurezza garantite dalle autorità governative e sanitarie. Finché questi elementi non andranno nella direzione giusta è difficile fare previsioni. - continua Stirpe – In questo momento credo che solo il Benevento meriti la promozione e qualora non si potesse ricominciare bisognerebbe affidare a dei play off estesi con le squadre che vanno dal Crotone all'Empoli anche se mi rendo conto che è una decisione difficile e che implicherebbe recriminazioni. Per questo penso che sia meglio chiudere tutto sul campo, altrimenti ci saranno importanti ripercussioni anche dal punto di vista economico".