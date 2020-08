Gori approda alla Juve e saluta Pisa: "Qui ho realizzato il mio sogno. Grazie di tutto"

"Tutte le storie hanno un inizio e una fine, la mia no. Per me quello che ho vissuto a Pisa continuerà a darmi la forza per crescere. Due anni fa ero un ragazzo in cerca di consacrazione, ho trovato una famiglia che ha saputo darmi tutto quello di cui avevo bisogno. Le lacrime dopo Trieste, le parate e i gol dei miei compagni, le corse per essere il primo ad abbracciarli attraversando tutto il campo, la Torre che si intravede dalla metà campo davanti alla curva. I sogni restano tali fino a quando non si realizzano, e io a Pisa ho vissuto il mio: questo sarà sempre il mio. Grazie di tutto, Stefano": con questo messaggio, Stefano Gori ha salutato Pisa.

Il portiere, classe '96, è infatti approdato alla Juventus, dopo due anni in nerazzurro: una promozione in B e un playoff per la A sfumato solo per la classifica avulsa, questo il suo bilancio in Toscana.