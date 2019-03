Hellas, Balkovec: "Vogliamo la Serie A e abbiamo le qualità per farcela"

Il difensore dell’Hellas Verona Jure Balkovec ha parlato a Ekipa del suo arrivo in Veneto in estate e del suo rendimento in gialloblù: “Avevo qualche preoccupazione a venire in Italia dove si gioca un calcio più difensivo e duro. Dopo Bari avevo tre o quattro offerte dall’Italia, ma ho scelto subito l’Hellas anche grazie alla presenza di Fabio Grosso che mi aveva allenato in Puglia. In serie B devi essere concentrato per tutti i 90 minuti, anche quando si gioca contro l’ultima in classifica, soprattutto in trasferta. Le partite sono davvero difficili, c’è un grande livellamento dei valori e basta poco per scalare o scivolare in classifica. - continua Balkovec come riporta Hellaslive.it – Come tutti vorrei giocare sempre, ma qui c’è grande concorrenza e un gruppo forte e di qualità. Bisogna lavorare e sfruttare al massimo le opportunità quando scendi in campo sia dall’inizio sia a gara in corsa. Ci sono grandi aspettative su di noi da parte della piazza che vuole tornare in Serie A e noi vogliamo lo stesso perché siamo un gruppo fantastico e forte. Prima di venire qui pensavo che i due club fossero almeno equivalenti, ma la gente a Verona mi ha detto come stanno le cose. L’Hellas ha una base molto più ampia di sostenitori, l’Hellas è semplicemente un club più grande. Obiettivi futuri? Voglio giocare in Serie A, uno dei cinque migliori campionato in Europa e diventare un giocatore importante per la mia Nazionale”.