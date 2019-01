Hellas, Di Gaudio "libera" Cissè. Padova attento sull'ex Benevento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi l'Hellas ha chiarito come Karamoko Cissè non fosse sul mercato. Una condizione, quella dell'ex attaccante del Benevento, potrebbe cambiare. A riferirlo è TrivenetoGoal specificando come l'arrivo di Antonio Di Gaudio dal Parma possa mettere in uscita Cissè, con il Padova spettatore interessato.