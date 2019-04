© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Faraoni, autore di una doppietta, è intervenuto al termine di Hellas Verona-Brescia. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sono contento, ma l'importante è averla ripresa. Il pubblico lo ha visto, è questa la nostra vittoria".

Come hai pensato quel gol? "Ero sbilanciato, la palla era lunga. Potevo fare solo quello".

Avete chiuso tra gli applausi. "Ci portiamo a casa questo, noi dobbiamo trasportare i nostri tifosi".

Meritavate la vittoria? "A caldo faccio fatica, faccio i complimenti a loro perché se sono primi in classifica vuol dire che lo meritano. Noi abbiamo affrontato questa gran battaglia, ora la prossima sarà a Palermo".

È uno spirito da serie A. "Per ora dobbiamo metterci questo, il campionato è molto equilibrato, serve cattiveria per non fare fatica".