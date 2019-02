© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Silvestri, Dawidowicz, Bianchetti, Faraoni, Gustafson, Zaccagni e Lee”. Questi i sette calciatori che, salvo emergenze dell’ultima ora, scenderanno sicuramente in campo nella sfida di domani fra Hellas e Salernitana. Ad annunciarlo è stato il tecnico veronese Fabio Grosso in conferenza stampa. In pratica i dubbi per l’allenatore sono sulla scelta di uno dei due terzini – Faraoni infatti può agire sia a destra sia a sinistra – del terzo di centrocampo e sopratutto degli altri due attaccanti che affiancheranno il sudcoreano nel tridente, visto che Grosso ha smentito l’ipotesi di partire con due punte centrali.