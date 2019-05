Continuano a circolare voci sulla panchina dell'Hellas Verona in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi per gli scaligeri era emersa l'ipotesi Filippo Inzaghi, mentre oggi dalle pagine di TrivenetoGoal.it spunta il nome di Ivan Juric, ex tecnico del Genoa, per il quale era stato fatta anche l'ipotesi Pescara.

Per Alfredo Aglietti, attuale allenatore dei veneti, invece l'unica possibilità di rimanere al Bentegodi è quella di centrare la promozione in Serie A.