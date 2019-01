Hellas Verona, Di Gaudio: "Ho voluto fortemente venire qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo attaccante dell’Hellas Verona Antonio Di Gaudio ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza: “Ho scelto Verona perché già in estate mi aveva cercato anche se allora il Parma decise di tenermi e così ho giocato 12 partite in Serie A. Ora ho fatto di tutto per venire qui e voglio dare tutto me stesso, dalla testa ai piedi, per portare a casa l’obiettivo e portare in Serie A questa piazza importante. - continua Di Gaudio – Mi hanno parlato bene di mister Grosso e mi è piaciuto il discorso che ha fatto dopo la sconfitta contro il Padova, è stato molto diretto. Cosa ci manca? Non posso dire come si vince il campionato, ma sicuramente servono motivazione e cattiveria che vanno allenate quotidianamente".