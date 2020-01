© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciociaria Oggi in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio alto uno spazio alla squadra di Alessandro Nesta con il titolo seguente: "Ora il Frosinone punta forte su Stefano Moreo". I gialloblù cercano il colpo in attacco ed il centravanti dell'Empoli, 27 anni il prossimo 30 giugno, è più che una semplice idea.