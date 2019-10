Ciociaria Oggi: "In forte dubbio la presenza di Trotta contro il Livorno"

© foto di Mattia Verdorale

"In forte dubbio la presenza di Trotta contro il Livorno". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Ciociaria Oggi questa mattina in edicola. I canarini stanno preparando la gara di lunedì sera contro il Livorno, con l'attaccante ex Crotone che non garantisce la sua presenza.