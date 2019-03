© foto di J.M.Colomo

Dopo Olghe Balliu, il 13enne che ha stregato il Real Madrid, un altro giovanissimo prodotto del vivaio del Cittadella sembra aver conquistato una delle grandi di Spagna: il Barcellona. Si tratta del terzino mancino Giosuè Pegoraro, un anno più grande di Balliu, che in un camp organizzato dal club catalano ha conquistato tutti venendo selezionato dai blaugrana per partecipare a un torneo che si terrà proprio a Barcellona a metà aprile. Anche in questo caso per l’eventuale tesseramento dovranno passare almeno altri due anni, ma c’è già – rivela Il Mattino di Padova - chi sogna un Clasico a tinte granata.