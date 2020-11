Come stanno andando - Empoli, La Mantia: il perfetto partner di Mancuso

È il partner perfetto per Mancuso, i due si integrano a meraviglia tanto da essere schierati spesso e volentieri assieme dal primo minuto. Un gol subito alla prima, poi qualche giornata di pausa in cui ha faticato a farsi valere dell’area avversaria prima della doppietta con cui ha steso il Pisa in quella che è la sua migliore gara in questa stagione. In totale tre reti in sette gare (ma solo quattro da titolare) per dimostrare che fra i grandi bomber della cadetteria lui c’è sempre.