Come stanno andando - Monza, Boateng: prestazioni in crescendo. E non è finita qui

Monza, Boateng: prestazioni in crescendo. E non è finita qui

Calarsi nella realtà della Serie B a 33 anni e con un passato importante alle spalle, dove hai vestito le maglie di Milan e Barcellona, non è mai facile. E Kevin Prince Boateng lo ha provato sulla propria pelle in avvio di questa stagione con qualche prestazione non brillante e poco continua. Giusto il tempo di capire che la Serie B è un campionato difficile ed equilibrato come pochi e conoscere meglio i compagni. Poi è stato un crescendo con due reti e prestazioni sempre più continue culminate in quella contro il Frosinone nell’ultima giornata in cui ha mostrato tutto il suo repertorio pur senza segnare. Può crescere ancora, soprattutto nella continuità, e prendere per mano il Monza e trascinarlo verso una storica Serie A.