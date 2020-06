Corriere Adriatico: "Ascoli-Cremonese già il 17. Un finale da veri sprinter"

"Ascoli-Cremonese già il 17. Un finale da veri sprinter", titola così nelle pagine sportive il Corriere Adriatico in edicola dopo la decisione della Lega B sulle date della ripartenza del campionato cadetto. "Quattro sfide in 13 giorni per lanciare la volata salvezza. Sette partite in casa, ma a poerte chuse. - continua il quotidiano - Tra il 17 giugno e il 14 luglio cinque incontri al Del Duca".