"In vetta sarà bagarre, Ascoli pronto a tutto". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica ai bianconeri a pagina 26. Zanetti proverà a forzare lunedì a Cremona contro un Rastelli in crisi per restare in vetta. L'ultima volta in testa alla classifica di Serie B era stata il 4 ottobre 1992, una vita fa, precisamente 27 anni. Il segreto è l'attacco dove l'Ascoli ha realizzato 14 gol.