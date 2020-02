vedi letture

Corriere dello Sport: "Ds a Frosinone. Pronto Perinetti"

Pronta una nuova sfida per Giorgio Perinetti, ex dirigente del Genoa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il dirigente è vicino allo sbarco al Frosinone in vista della prossima stagione. Battuta per Perinetti la concorrenza della Cremonese.