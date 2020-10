Corriere dello Sport e il 4-2-3-1 di Castori: "Una carta in più per la Salernitana"

vedi letture

"Una carta in più per la Salernitana". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla Salernitana e alla Serie B, soffermandosi sulle prove di 4-2-3-1 messe in scena da Fabrizio Castori in questi giorni di allenamento.