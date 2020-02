vedi letture

Corriere dello Sport: "Frosinone, Nesta allunga per la A"

Continua la marcia del Frosinone che, pur distante dal Benevento capolista, ha tutta l'intenzione di prendersi l'altro posto utile per la promozione diretta. E così il Corriere dello Sport, oggi in edicola, titola nel seguente modo dopo l'anticipo vincente in terra calabra: "Nesta allunga per la A. Il Frosinone vince anche a Cosenza e si isola al 2^ posto in classifica. Giallazzurri rimaneggiati ma ancora travolgenti: Dionisi (14') e Novakovic (19') in 5' liquidano Pillon".