Corriere dello Sport: "Il Pescara indenne. Pillon è da finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce a reti bianche la semifinale d'andata dei playoff promozione in Serie B fra Hellas e Pescara andata in scena ieri al Bentegodi di Verona. "Il Pescara indenne. Pillon è da finale" titola il Corriere dello Sport in merito. "Il palo in avvio di Mancuso fa tremare Aglietti - si legge -. Poi è un assedio sterile del Verona. Sarà decisivo il ritorno all'Adriatico. Ma adesso l'Hellas può solo vincere".