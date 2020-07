Corriere dello Sport: "Pescara-Perugia alla pari". Fra salvezza e ultime chance playoff

vedi letture

Per il Corriere dello Sport il match di copertina del turno di Serie B in programma questa sera è Pescara-Perugia. Gara sulla quale si concentra il titolo del consueto "B Day" del quotidiano: "All'Adriatico decisivo incrocio tra salvezza e possibilità (residue) di agganciare i playoff. Sottil debutta in panchina. Cosmi (ex) vuole tutto".