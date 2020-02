vedi letture

Così è iniziato il 2020 della Juve Stabia - Lotta continua per la salvezza. Provedel il jolly

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Otto punti in cinque giornata nel 2020 non sono un bottino malvagio per una squadra neo promossa in B che per quest'anno ha come obiettivo il consolidamento della categoria. In fondo tredici squadre su venti hanno fatto peggio nel nuovo anno e questo è un dato non di poco conto.

La classifica così compattata, però, deve portare la Juve Stabia a stare sempre con la tensione altissima. Questo perché, se per alcuni Livorno e Trapani sono già quasi completamente fuori dai giochi, il resto delle rivali è sveglio e pronto a dar battaglia. Dai 23 punti della Cremonese fino ai 32 delle Vespe e del Pescara ci sono sette squadre che, anche sul fronte del mercato, hanno dimostrato di voler rilanciare in vista del finale di stagione.

Serve maggiore attenzione sulla fase difensiva (sette gol in cinque gare sono troppi), fattore determinante ad ogni livello. Il dogma di trapattoniana memoria "Primo: non prenderle" deve essere da monito.

Menzione speciale per Ivan Provedel, arrivato dall'Empoli nello scambio con Branduani, e il suo gol del 2-2 contro l'Ascoli. Un jolly talmente particolare che merita di fare la differenza sulla stagione dei ragazzi di Fabio Caserta.