Così è iniziato il 2020 dello Spezia - Aquile forza 5. Ma non chiamatele anti-Benevento

Con ieri sono andate in archivio le prime 5 giornate di Serie B del 2020. Possibile fare un primo bilancio del rendimento delle venti della cadetteria.

Cinque gare nel 2020 che in realtà sono sei col recupero di campionato contro la Cremonese. La realtà dello scintillante Spezia di Vincenzo Italiano, comunque, non cambia. La formazione ligure è la più in forma di tutta la Serie B con una cinquina di successi consecutivi e il pareggio del 19 gennaio contro il Cittadella.

Un exploit figlio sia di una fase offensiva in grande spolvero con 13 gol messi a segno e ben otto giocatori in gol (Mbala Nzola è a quota 4 nel nuovo anno) sia di una retroguardia capace di subire appena 5 reti in sei partite.

Un rendimento, questo, che dimostra come nel calcio serva tempo. Italiano, tecnico giovane ma già fra i più seguiti della cadetteria, dopo l'approdo in Liguria a seguito della promozione conquistata col Trapani ha avuto bisogno di tempo per far attecchire le proprie idee di gioco. Non a caso, infatti, l'avvio di stagione degli aquilotti è stato piuttosto complicato, con cinque sconfitte nelle prime sette giornate di campionato. Da quel momento in poi, però, lo Spezia non si praticamente più formato (tranne il ko in casa del Pisa ad inizio novembre).

Ora la classifica sorride alla società del patron Volpi che da seconda, seppur a pari merito con il Frosinone, può coltivare sogni di gloria. Ma non chiamatela "anti Benevento". La compagine di Filippo Inzaghi è e rimane di un'altra categoria.