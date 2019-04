© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al Lecce capolista, dopo la vittoria sul Cosenza di ieri, nelle pagine sportive della Gazzetta del Mezzogiorno che titola: "Il decollo del Lecce, tris e vetta della B". La squadra di Liverani va in svantaggio in avvio di partita, ma pareggia immediatamente e nella ripresa concretizza il dominio in campo con la doppietta di La Mantia che regala l'aggancio in vetta al Brescia.