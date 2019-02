© foto di Luca Bargellini

Le quattro giornate senza vittorie del Pescara di Giuseppe Pillon sono coincise con un'improvvisa riduzione dei gol messi a segno (2 centri in quattro match). Per riuscire a risolvere il problema in vista del match di Crotone il tecnico del Delfino dovrà trovare una nuova alchimia fra i giocatori d'attacco a sua disposizione. Di questo tema si occupa anche Il Centro, con un pezzo sulla sua prima pagina dal titolo: "Monachello e Mancuso: prove d'intesa in attacco".