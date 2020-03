Il Mattino, Benevento: "Inzaghi cala il poker di big"

"Inzaghi cala il poker di big". Questo il titolo che Il Mattino in edicola questa mattina utilizza al suo interno sul Benevento. Il tecnico nella sfida contro il Pescara - si legge - punta su Insigne e Sau alle spalle di Moncini. Maggio sull'out destro, con il rinnovo che resta in stand by. In difesa Tuia rimane ancora in vantaggio su Volta.