Il Mattino: "Occasioni di lusso o flop. E' caccia allo svincolato"

Con l'estromissione di Palermo e Foggia dai prossimi campionato di Serie B e C per le altre società arriva l'opportunità di tesserare i calciatori dei due club a parametro zero. Il Mattino, a tal proposito, propone un interessante approfondimento su tutti i migliori giocatori che finiranno sul mercato da svincolati. "Le società alla ricerca di campioni a costo zero" si legge