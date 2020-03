Il Mattino, Salernitana: "Incognita abbonati. Rimborso via voucher"

vedi letture

In attesa di capire quale sarà l’esito di questa stagione in casa Salernitana si sta cercando di capire come rimborsare quei 2647 abbonati che la scorsa estate acquistò il pass stagionale per l’Arrechi. Stando a quanto riportato da Il Mattino la società campana starebbe valutando l’ipotesi di un risarcimento attraverso voucher da utilizzare per altri abbonamenti, biglietti o acquisti nei negozi del club. Una soluzione, questa, che piace anche in Serie A, mentre ci sarà da scontrarsi con l’Antitrust che invece punta ad un rimborso economico a favore dei tifosi.