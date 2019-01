Il Mattino, Salernitana: "Lista over e salary cap. Nodi del mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Punto sul mercato della Salernitana dalle colonne de Il Mattino. "Lista over e salary cap. Nodi del mercato granata" è il titolo scelto dal quotidiano campano, che poi scrive: "Signorelli in Romania (Voluntari), Odjer in C (Rieti o Sicula Leonzio): due partenze che abbassano il monte ingaggi. Stretta per Zammarini, Pucino piace all'Ascoli. In avanti sempre calda la pista Calaiò".