UFFICIALE: Vibonese, Signorelli è un nuovo giocatore rossoblù

© foto di Federico De Luca

Franco Signorelli è ufficialmente un giocatore dall’U.S. Vibonese Calcio. Classe ‘91, centrocampista, ha firmato stamattina il contratto che lo legherà al club rossoblu fino a fine stagione.

L’ex Salernitana e Ternana tra le altre, dopo essersi svincolato dall’Fc Voluntari (Romania) oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Giacomo Modica.

Curiosità. Signorelli è un rinforzo di peso per il gruppo rossoblu voluto fortemente dal Direttore Sportivo Simone Lo Schiavo. Sulle sue spalle tanta esperienza in categorie superiori. Impossibile non menzionare la “gavetta” sotto i dettami tattici di Maurizio Sarri in quell’Empoli delle meraviglie che consacrò il calcio dell’attuale tecnico della Juventus. Sarri ha considerato Signorelli a lungo un titolare inamovibile lavorando moltissimo individualmente per insegnargli i movimenti in fase di non possesso. Nel 4-3-1-2 champagne dei toscani, il nuovo centrocampista della Salernitana ha agito in veste di regista davanti alla difesa e aveva il compito di dettare la linea di passaggio e di impostare il gioco ragionando palla a terra senza affidarsi ad infruttuosi lanci lunghi. Con il passare del tempo l’allenatore ne ha affinato anche le doti tecniche curandone gli inserimenti senza palla in area di rigore, dote che gli ha permesso di segnare anche un gol prezioso in serie A in una sorta di spareggio salvezza con il Cesena vinto per 2-0. Poi le esperienze a Terni a La Spezia e Salerno, prima di trasferitisi in Romania. Riparte da Vibo Valentia con una grande voglia di rimettersi in pista in un sistema di gioco a lui congeniale.