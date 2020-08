esclusiva Coscia: "Triestina-Scrugli? Si. Per Tito vorrei la B, il baby Esposito ambito in A"

“E’ stato un fulmine a ciel sereno, calcistico e lavorativo, c’è molto rammarico perché la nostra agenzia puntava tanto su di lui, era un top, ma lo abbiamo accompagnato in questa scelta, voler bene a una persona significa anche questo”: così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Matteo Coscia, agente di Alessandro Spanò, capitano della Reggiana che, conquistata la B, ha dato l’addio al calcio giocato.

Non solo Spanò, però. Tra i ragazzi che hanno brillato quelli della Vibonese: la situazione a Vibo al momento attuale?

“Si, tra gli assistiti che curo col mio socio Francesco Iovino, ne abbiamo diversi alla Vibonese, della quale aspettiamo una chiamata per Battista, pupillo di Caffo: se arrivasse ne saremmo felici. Ma abbiamo poi da chiarire altre questioni. Tito già a gennaio era stato contattato da club importanti come Teramo, Monopoli e Potenza, ma in ottica playoff la Vibonese non voleva privarsene, ora però, anche in virtù della stagione coronata con 4 assist e 3 gol, dobbiamo capire se possano essere i presupposti per il salto di categoria. Categorie alte che ha fatto Signorelli, al top della condizione fisica e mentale, chi lo prende fa un affare. Anche per Altobello siamo in attesa della miglior soluzione possibile, ma pronti a parlare con i rossoblù”.

Ottima anche la stagione di Giorno: rimarrà a Monopoli?

“Con il Gabbiano, Giorno ha altri due anni di contratto, ma ha avuto qualche interesse dalla B. A ogni modo, è in un top club, qualora ci fossero offerte concrete faremo le nostre valutazioni insieme al club e nel loro rispetto”.

Non positive, invece, a livello esito finale, le stagioni di Rieti e Rende: cosa si prospetta per Fornito ed Esposito?

“A livello personale, siamo soddisfatti per le stagioni di entrambi, adesso per Forino siamo in attesa, mentre su Esposito si sta muovendo il mercato: è uno dei pochi 2002 ad aver trovato continuità in C, e sia li che in Serie B ha qualche richiesta per le prime squadre. Ma ci sono anche settori giovanili di società di A”.

Tra i giovani, ha avuto un’ottima resa anche Pio Schiavi.

“Per Schiavi stiamo aspettando i programmi dell’Imolese. E’ un calciatore sul quale riponiamo molte speranze”.

Da uno Schiavi all’altro: fenomenale la stagione del Cosenza. In B poi potrebbe approdare De Lucia…

“Schiavi ha iniziato con un problema al ginocchio, non ha trovato molta continuità iniziale ma poi Occhiuzzi gli ha dato fiducia e ha disputato gare importanti, ha dato il suo contributo anche a livello di leadership. Per quanto riguarda De Lucia, invece, stiamo cercando la soluzione migliore per il ragazzo: con circa 10 rigori parati, è normale abbia attirato diversi occhi”.

C’è poi in ballo il possibile rinnovo di Scrugli con la Triestina. Passi avanti?

“E’ vero, con la Triestina stiamo negoziando il rinnovo del ragazzo, che a Trieste si è trovato benissimo sia nell’ambiente che con mister Gautieri, uno che sa insegnare calcio. Ha anche altre richieste in C, ma vedremo”.