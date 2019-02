© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Scossa Gregucci: fame e impegno" è il titolo che Il Mattino propone in chiave Salernitana verso il match contro l'Hellas Verona. "Il tecnico - si legge - tiene a lungo a rapporto la squadra al Mary Rosy. Settimana corta in vista dell'anticipo di venerdì sera. Ok la prevendita: al Bentegodi attese 350 presenze granata"