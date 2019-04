© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla clamorosa rimonta (dallo 0-2 al 3-2) dello Spezia contro l’Ascoli nel pomeriggio di ieri sulla pagina sportiva dell’edizione spezzina de Il Secolo XIX che titola: “Lo Spezia rovescia l’Ascoli nella bolgia”. “La tribuna centrale del Picco sempre in ebollizione, presi di mira i dirigenti avversari. Interviene la polizia”, si legge nel sottotitolo a sottolineare l’alta tensione non solo in campo, ma anche sugli spalti.