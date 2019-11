Il Secolo XIX sullo Spezia: “Inizia a Cosenza il ciclo di ferro”

© foto di Alessio Del Lungo

“Inizia a Cosenza il ciclo di ferro”, titola così Il Secolo XIX in edicola parlando della gara dello Spezia, la prima di quattro decisive in chiave salvezza per la squadra ligure. “Da oggi a Natale solo sfide salvezza. Innanzitutto la trasferta di stasera a Cosenza, dove non ha mai vinto, poi il derby contro il Livorno, al Picco, quindi la trasferta di Venezia, altra maledizione, dove in 15 precedenti gli aquilotti non hanno mai raccolto vittorie. Infine la Cremonese non esplosa, ma potenzialmente letale”.