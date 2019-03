© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

"Lucchese, la sfida con la Pro Patria ci sarà. Riattivato il gas, pagati steward e pompieri": questo l'esatto titolo che Il Tirreno riserva alla pagina sportiva dedicata alla Lucchese.

Punto della situazione: "La Pantera non molla. Se la società ormai è diventata una commedia dell’arte che non fa neppure ridere, la squadra è diventata il simbolo dell’orgoglio rossonero. Un cuore e una determinazione rappresentati dalle parole del capitano Mattia Bortolussi che con un video insieme ad altri giocatori rossoneri, riuniti a centrocampo prima dell'allenamento, hanno lanciato un appello ai tifosi in vista della gara contro la Pro Patria. «I veri uomini si vedono nei momenti difficili» è il motto dell’attaccante rossonero. [...] Nelle ultime ore sono stati raccolti i soldi per anticipare un acconto alla Gesam e riprendere la fornitura del metano sino a maggio grazie all'impegno del socio Moreno Micheloni, della segretaria Marcella Ghilardi e del responsabile marketing Gabriele Minchella. Non è quindi a rischio la disputa della partita contro la Pro Patria in programma sabato alle 14.30. L’impegno e la generosità dei tifosi e la sottoscrizione di Lucca United ha consentito di raccogliere circa 6 mila necessari per organizzare la partita, pagare gli steward, i vigili del fuoco e la Croce Verde, oltre alle barriere betafence".