La Gazzetta dello Sport: "Serata da urlo per 15". Tra salvezza e promozione tutto in 90'

vedi letture

Ultima giornata di Serie B in programma questa sera. La Gazzetta dello Sport sulla notte dei verdetti titola: "Serata da urlo per 15". "In 8 per i playoff e in 7 per salvarsi. Tutto in una notte. Tra sfide dirette e mille possibilità".

"In alto - si legge ancora sulla rosea - c'è lo Spezia che difende il 3° posto in più lo scontro decisivo tra Frosinone e Pisa. In coda invece le paure di Perugia e Pescara e lo spareggio tra Cosenza e Juve Stabia".